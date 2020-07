Actualisé il y a 35min

Football

Freiné à Lugano, Saint-Gall n’est plus leader

Tenu en échec dans le Tessin (3-3), les Brodeurs abandonnent la première place de Super League à Young Boys à la différence de buts.

de Sport-Center

À l'image de Jordi Quintilla, au duel avec Jonathan Sabbatini, Saint-Gall n'a pas réussi à se sortir du piège luganais. KEYSTONE

Saint-Gall était promis à un déplacement délicat du côté de Lugano. De ceux qui peuvent se révéler fatals dans la course au titre. À sept matches de la fin, rien ne dit que Peter Zeidler et ses troupes ont dit adieu à la première place. Mais ils ne sont en tout cas plus maîtres de leur destin. À la faveur de sa victoire contre Thoune la veille (4-0), Young Boys a repris les commandes. Et les conserve après le nul de Saint-Gall dans le Tessin (3-3). Les deux équipes se retrouvent désormais à égalité de points (58) mais les champions en titre affichent une meilleure différence de buts (+28 contre +20)

Les Brodeurs ont su réagir après un début de match délicat. Très vite inquiétés par Janga (2e), ils concédaient l’ouverture du score par Sabbatini (10e). Trop approximatifs et brouillons, ils relevaient la tête aux alentours de la demi-heure de jeu. Accroché dans la surface, Görtler obtenait un penalty, transformé en force par Quintilla (26e). Revigoré, Saint-Gall poussait et était récompensé à la 39e. Ruiz reprenait un superbe centre de Görtler et terminait en finesse.

Görtler étincelant

Mais dès le retour des vestiaires, les visiteurs étaient rattrapés. Une poignée de secondes après le coup d’envoi, Gerndt égalisait de la tête (46e). De quoi secouer Victor Ruiz et ses partenaires. Deux minutes plus tard, l’attaquant espagnol pensait redonner l’avantage à son camp mais il voyait son but refusé par le VAR. Ce n’était que partie remise: Demirovic, servi par un nouveau bijou de centre de Görtler, plaçait une tête qui terminait au fond des filets (54e).