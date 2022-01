Tennis - Freinée par le Covid, Belinda Bencic ne tire pas de leçon

Boutée hors de l’Open d’Australie – comme tous les Suisses (Jil Teichmann a aussi été éliminée 6-1 6-2 par Victoria Azarenka) – par une Américaine de 20 ans invincible en ce début d’année (6-2 7-5), Belinda Bencic a fait les gros yeux, surprise par la question de la modératrice: «Quelle est la plus grande leçon que vous tirez de ce match?» Il fut un temps où la trépidante jeune femme serait peut-être montée sur ses grands chevaux, trop affectée par une élimination prématurée. Mais pas là.

La Saint-Galloise de 24 ans a fait passer son idée, mais sans se départir de son sourire. «Je ne le prends pas si mal. C’était juste un match difficile pour moi, car Amanda a vraiment bien joué et m’a bousculée avec la profondeur de son jeu. Elle a également mieux géré que moi les conditions comme le vent. J’ai essayé de me battre et de faire de mon mieux, mais ce n’était pas assez. Je ne pense pas avoir de leçon à tirer maintenant.»