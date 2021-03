L’Office fédéral des routes (Ofrou) est-il sur le point de faire demi-tour et emprunter une toute nouvelle voie pour garantir la sécurité sur les routes? C’est ce qu’insinue ce samedi la «Schweiz am Wochenende». Le journal révèle ainsi que l’Ofrou finance actuellement un projet de recherche estimant que la répression – par le biais d’amendes et de radars – et la prévention – par le biais de campagnes de sensibilisation – ne permettent pas à elles seules à rendre les routes plus sûres.