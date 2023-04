Frelon asiatique capturé dans le Jura

Dans le Jura depuis 2017

La présence de cette espèce invasive, prédatrice d’abeilles patentée, est confirmée depuis 2017 dans le canton du Jura. «C’est en été et en automne que les signalements se font les plus nombreux, car c’est à cette période qu’on a le plus de chances de rencontrer les frelons asiatiques», prévient Anja Ebener, directrice d’Apiservice. En effet, c’est le moment choisi par les colonies de vespidés pour quitter leurs nids primaires devenus trop petits et rejoindre leurs nids secondaires, généralement situés dans les arbres.