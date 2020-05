Espèces invasives

Frelon asiatique géant et meurtrier repéré aux USA

Le plus gros frelon du monde a été vu au nord-est des USA. Cet insecte de 5 cm de long décapite les abeilles, au plus grand dam des apiculteurs.

Un frelon asiatique géant, considéré par les spécialistes comme le plus gros du monde et surnommé par certains «frelon meurtrier», a été repéré pour la première fois sur le sol américain. Cela suscite notamment la crainte des apiculteurs.

Près de 5cm de long

On ignore encore à ce stade comment ce frelon géant (Vespa mandarinia), qui peut atteindre près de cinq centimètres de long, est arrivé jusqu'aux Etats-Unis. «En général, ce sont des passagers clandestins embarqués involontairement sur quelque chose, comme un conteneur maritime, ou quelqu'un», a déclaré Karla Salp, porte-parole du département de l'Agriculture de l'Etat de Washington.

Déjà présent

Dans le nord-ouest des Etats-Unis, les experts estiment qu'il y a déjà plus de frelons géants que les deux spécimens retrouvés l'an dernier et sont en train de lancer une campagne pour appeler le public à leur signaler tout hyménoptère suspect.

Avec ces signalements et la pose de pièges, «nous espérons avoir une meilleure idée des zones où ils se trouvent et essayer de les éradiquer», a expliqué Mme Salp. Les entomologistes redoutent que s'il n'est pas éliminé d'ici environ deux ans, le «frelon meurtrier» puisse se diffuser en Amérique du Nord et s'y établir définitivement.