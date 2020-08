Genève Frelons asiatiques à nouveau repérés au bout du lac

Cauchemar des apiculteurs, deux bébêtes aux pattes jaunes si singulières ont été découvertes dans les vestiges de la tempête de jeudi dernier. Leur présence se confirme à Genève.

Après le violent orage de jeudi dernier, en région genevoise, les pompiers ont trouvé au sol une multitude de débris… mais aussi deux frelons asiatiques. Ceux-ci gisaient à proximité d’une ruche sauvage d’abeilles, creusée dans la branche d’un sapin tombée par terre, au parc des Eaux-Vives. Cet insecte invasif reste rarissime en Suisse, mais trois cas ont été signalés ces derniers mois: dans les cantons du Jura et de Vaud, et pour la première fois au bout du lac fin juillet dernier, à la plaine de Plainpalais. «Cette espèce se rapproche de la Suisse depuis des années, rembobine Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune. Mais il est difficile de dire aujourd’hui à quel point elle s’est installée chez nous.»

Le spécialiste indique que l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature va lancer une campagne de recherche au parc des Eaux-Vives. «Nous allons poser des pièges et tenter ainsi de capturer des frelons asiatiques. Puis, nous les relâcherons, pour les suivre à la trace vers leur nid».

Fruit de la mondialisation

Il n’y a «pas de raison de paniquer» face à l’arrivée de cet animal, précise Gottlieb Dändliker: «Sa piqûre n’est pas pire que celle des frelon de nos régions.» Néanmoins, l’insecte pose plusieurs problèmes. «Très bien organisé, il attaque plus violemment et plus systématiquement les ruches d’abeilles que son cousin européen», ce qui en fait le cauchemar des apiculteurs, alors que leur secteur est déjà sinistré par les pesticides et les maladies.