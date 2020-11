Inde : Frénésie pour dénicher un possible ancêtre de Joe Biden

Les spéculations vont bon train en Inde sur les possibles attaches familiales du président élu américain Joe Biden dans le pays, déjà fier de l’ascendance indienne de sa vice-présidente Kamala Harris.

Une plaque à Chennai (anciennement Madras, Sud) commémorant un capitaine de navires marchands du XIXe siècle nommé Christopher Biden est devenue un haut lieu pour les selfies. Et à Bombay (Ouest) une famille Biden se dit «épuisée» par les appels téléphoniques.

Mme Harris, 56 ans, a largement évoqué ses origines indiennes et son goût pour les «idlis avec un délicieux sambar», plat tamoul traditionnel du petit déjeuner avec des gâteaux de riz salés et une sauce aux lentilles et légumes.