Fréquentation record à Festi’neuch

Après avoir attiré 41’000 personnes en 2017, 45’000 en 2018, 50’000 en 2019, Festi’neuch a inscrit en 2022 une nouvelle fois son nom dans le palmarès des plus grands festivals de Suisse romande. L’événement a séduit 54’000 personnes en quatre jours, tous sold-out. Un record! «On a senti un engouement inédit dès novembre 2021 lorsqu’on a annoncé les premières têtes d’affiche. Reste qu’avec les tours que nous a joué le Covid, on désirait rester prudent jusqu’à la fin avant de se réjouir», confie Antonin Rousseau, directeur et programmateur.

Dimanche 12 juin 2022, quelques heures avant le terme de la 21e édition, le Neuchâtelois ne cachait plus sa joie et savourait que la manifestation se soit déroulée sans nuage, au propre comme au figuré, et que l’équilibre financier soit atteint. «La programmation était rassembleuse et contenait aussi des exclus. Je pense surtout que c’est le travail de toutes ces dernières années qui porte ses fruits. On a réussi à ancrer Festi’neuch dans l’agenda des Neuchâtelois. Il est devenu un repère temporel dans la vie sociale des gens. Aussi, le fait d’avoir réussi à célébrer les 20 ans ( ndlr: en 2021 avec des événements digitaux et le petit festival Le Phare) nous a permis de garder le contact avec notre communauté», argumente-t-il pour expliquer le succès de Festi’neuch. Une réussite aussi du côté de la grande nouveauté de cette année: l’open air a vécu sans argent liquide. «Ça a été très bien accueilli par le public. Les gens ont pris l’habitude du paiement sans contact et dans un festival, c’est simple, rapide et ça évite les erreurs.»