Londres

Frère et soeur à l’écran, amoureux dans la vie

Laura Haddock et Tom Rhys-Harries, de la série «White Lines», sont en couple.

Laura Haddock et Tom Rhys-Harries se sont rencontrés sur le tournage de «White Lines».

Dans le feuilleton disponible sur Netflix, les deux acteurs incarnent un frère et une soeur, mais au quotidien, Laura, 34 ans, et Tom, 27 ans, sont en couple, a révélé le «Sun» . C’est sur le tournage de «White Lines», créée par Alex Pina, l’homme derrière «La casa de papel», que les Britanniques sont tombés amoureux. C’était durant l’été 2019.

Ces dernières semaines, Laura et Tom ont passé beaucoup de temps ensemble à Londres. «Elle a présenté Tom à tous ses amis et voit un avenir avec lui bien qu’il ait sept ans de moins qu’elle», a dit une source au tabloïd. Après «White Lines», les amoureux souhaitent travailler à nouveau ensemble et l’Anglaise a gardé d’étroites relations avec Netflix.