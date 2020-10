Dans la famille Insigne, vous connaissez certainement Lorenzo (29 ans) avec ses 273 parties de Serie A et ses 68 buts. Son frère Roberto (26 ans) évolue lui aussi cette saison en première division italienne sous les couleurs de Benevento. Avec de nombreux passages en ligues inférieures, et seulement cinq matches de Serie A, il fait nettement moins souvent la «une» des journaux que son aîné.

Dimanche, Roberto a bien cru avoir, pour une fois, volé la vedette à son frère lorsqu’il a inscrit le 1-0 à la 30e minute de jeu dans le derby entre Benevento et Naples. Quelle revanche pour celui qui avait été formé au pied du Vésuve, sans pourtant avoir trouvé grâce auprès des différents entraîneurs napolitains. Il était tellement heureux d’avoir signé ce premier but en Serie A, qu’il n’a pas pu s’empêcher de lâcher quelques larmes. Un premier but et en plus face à Naples! «Je suis très, très heureux, affirmait-il à la pause à DAZN. Mais je suis désolé d'avoir marqué mon premier but en Serie A contre mon frère.»