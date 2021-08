11-Septembre : Fresh Kills, le lieu oublié où l’on a trié les décombres du World Trade Center

Après l’effondrement des tours du World Trade Center, à New York, le 11 septembre 2001, 600’000 tonnes de débris ont été acheminées sur Staten Island.

Premiers convois la première nuit

Responsable de Fresh Kills, plus grande décharge à ciel ouvert du monde à l’époque, qui venait de fermer en mars 2001, Dennis Diggins, lui, savait déjà que le site allait reprendre du service. Dans la nuit du 11 au 12 septembre, les premiers convois sont arrivés. Pendant dix mois, des barges ont acheminé des centaines de milliers de tonnes de débris venus de «Ground Zero», comme on l’appelait à l’époque.

Tâche immense

Kurt Horning et sa femme Diane visitèrent rapidement Fresh Kills, avec d’autres familles, se crispant d’entrée. Pour eux, le site n’était pas suffisamment préservé, envahi par la boue et les mouettes. Alors qu’aucun objet de plus d’un demi-centimètre n’était censé passer au travers, ils retrouvèrent ici une carte de crédit, là une chaussure, plus loin une montre.