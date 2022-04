Fresh: Daisy Edgar-Jones dégoûtée par le pâté

J’ai aimé l’effet de surprise du scénario. Cela commence comme une comédie romantique avec deux personnes qui se rencontrent et tombent amoureuses. Et soudainement tout change lorsque celle que j’incarne, Noa, est traumatisée en se réveillant enchaînée dans une sorte de repaire souterrain.

Ça peut sembler incroyable, mais non. Par contre, tourner dans «Fresh» m’a dégoûtée du pâté à jamais, je pense. J’ai dû en manger des kilos durant ce tournage. La simple vision d’un pâté suffit à me donner des nausées (rires).

Rien de mieux que la téléréalité. Je rentrais à mon hôtel après une journée de tournage et je regardais des épisodes de «RuPaul Drag Race». C’était parfait pour me détendre et ne plus penser au film. J’adore cette émission!