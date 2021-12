Football : Freuler offre à l’Atalanta une victoire à Naples

Le Suisse Remo Freuler a inscrit le but victorieux de l’Atalanta, qui s’est imposé à Naples (2-3) en Serie A.

Naples décimé par les blessures

Et Naples, pas malheureux avec ce score de parité à la pause face à une équipe bergamasque jouant globalement plus vite, a même pris le large à la reprise. Malcuit a de nouveau allumé la mèche pour Mertens, qui est parti seul à toutes jambes faire exploser de joie le stade Diego Maradona (47e).

Freuler délivre l’Atalanta

Mais l’Atalanta, sans s’affoler, est repartie à l’assaut. Et après avoir trouvé le poteau par Duvan Zapata (53e), le défenseur Merih Demiral, pas exempt de reproche sur le second but napolitain, s’est racheté par un but d’avant-centre (66e).