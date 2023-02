Fribourg : Fri-Son organise une soirée en non-mixité choisie

Le public de ce soir sera composé exclusivement de femmes, lesbiennes, personnes intersexes, non binaires, transgenres et agenres.

C’est un jeudi pas comme les autres qui s’annonce à Fri-Son. La célèbre salle de concert fribourgeoise veut offrir une «safe-place» aux personnes les plus susceptibles d’être harcelées en soirée, explique « La Liberté ». Les hommes cisgenres, comprenez «homme qui se reconnaît dans son genre d’homme assigné à la naissance», n’y sont donc pas conviés.

L’organisation précise sur son site Internet que l’événement «s’inscrit dans une démarche d’inclusivité envers les minorités de genre et d’orientation sexuelle, et non à l’encontre des hommes cisgenres». A Genève, une soirée en non-mixité choisie avait été annulée en janvier dernier, en raison de la vague de haine qu’elle avait engendrée sur les réseaux sociaux. L’événement fribourgeois, lui, a pour l’heure reçu un accueil positif.