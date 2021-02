Cette saison, les duels entre FR Gottéron et Bienne sont à sens unique (Photo d’archives).

Le HC Bienne était pourtant bien parti en ouvrant la marque par Toni Rajala après onze minutes de jeu. Mais les Seelandais sont ensuite complètement passés au travers au deuxième tiers. Les Dragons, d’une insolente efficacité, ont marqué à quatre reprises sur leurs… six premiers tirs durant une période médiane qui a tourné au cauchemar pour les Biennois et leur gardien Joren van Pottelberghe!

Mottet montre la voie

Killian Mottet, auteur de sa 21e réussite, a tout d’abord égalisé (22e, 1-1), avant que Yannick Herren (27e, 1-2 et 35e, 1-4) et Mauro Jörg (33e, 1-3) posent les bases du sixième succès fribourgeois (en sept confrontations) de la saison contre le HC Bienne. Vainqueur pour la première et seule fois de l’exercice contre Fribourg dimanche dernier à la BCF Arena (2-4), le HC Bienne n’a cette fois-ci pas tenu la comparaison face à un adversaire qui, décidément, ne lui convient pas du tout.