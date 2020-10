Coronavirus : Fribourg regroupe ses capacités de dépistage

Les autorités fribourgeoises ont choisi de centraliser pour gagner en efficacité et doubler la capacité des tests quotidiens en prévision d’une augmentation des demandes de tests.

Les filières de tests de Tafers, Riaz et Fribourg seront déménagées sur un seul site, à Forum Fribourg.

Le canton de Fribourg renforce ses capacités de dépistage du Covid-19 en prévision d’une augmentation des demandes de tests. Dès le 2 novembre, les trois filières seront regroupées sur un seul site, à Forum Fribourg. Les autorités ont choisi cette centralisation pour gagner en efficacité et doubler la capacité des tests quotidiens.

En prévision d’un automne et d’un hiver qui s’annoncent délicats en matière de cohabitation des virus de la grippe et du Covid-19, la Task Force a demandé à l’Hôpital fribourgeois (HFR) d’augmenter la capacité des tests de 300 à 600. Cette adaptation verra également le déménagement des filières de Tafers, Riaz et Fribourg sur un seul site, à Forum Fribourg, a annoncé lundi la Task Force.