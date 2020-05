Coronavirus

Fribourg: 50 millions en plus pour l'économie

Outre les mesures de soutien à l'économie à hauteur désormais de 100 millions de francs, des surcoûts importants sont prévisibles dans le domaine hospitalier.

«Si l'on estime qu'un nouveau montant est nécessaire, on le proposera. L'avenir nous dira où il faut aller. Tout est une question de dosage», a déclaré vendredi Georges Godel, directeur des finances du canton.

La Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg (CCIF) avait réclamé une aide d'urgence accrue et un Fonds de relance cantonal de 200 millions de francs, rappelant que la fortune de l'Etat s'élève à plus de 1 milliard de francs.