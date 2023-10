Fribourg: Adaline, un petit bout de chou né sur l’autoroute

Facebook / Pol. Cant. FR

Il arrive que la police intervienne dans un contexte plus joyeux qu’à l’accoutumée. C’est ce qui est arrivé il y a un mois à Matran (FR): la petite Adaline a pointé le bout de son nez dans la voiture de sa maman, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A12. Une patrouille de gendarmerie fribourgeoise a assuré la sécurité du véhicule et contribué à l’intervention rapide d’une ambulance. Jeudi, une photo de la famille au complet et des agents a égayé le fil Facebook de la police cantonale.