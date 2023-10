Fribourg: Agressées à la seringue à une soirée Halloween

Des noctambules ont été agressées dans la nuit de samedi à dimanche à Forum Fribourg lors d’une soirée Halloween. Plusieurs jeunes filles auraient subi des attaques à la seringue. Les victimes de ces agressions ont terminé la soirée à l’hôpital. Le festival Oniria s’est étalé sur les soirées de jeudi, vendredi et samedi et a accueilli plus de 9000 fêtards. Les agressions présumées ont toutes été commises lors de la nuit de samedi à dimanche.