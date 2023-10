Fribourg: Alcool au volant: le président du Conseil d’Etat est un récidiviste

Président du Conseil d’Etat fribourgeois, Didier Castella s’est montré proactif sur les réseaux sociaux. Il a anticipé toute tempête médiatique en annonçant lui-même que son permis de conduire allait être retiré pour alcool au volant . La publication a généré une centaine de commentaires majoritairement très sympathiques à l’égard de l’élu PLR gruérien. «Très bonne stratégie de com! Peu d’hommes et femmes politiques le font préférant nier ou minimiser jusqu’à ce que la vérité sorte. Attention quand même ça ne marche qu’une fois», a analysé avec lucidité un internaute. «Félicitations à la police qui n'a pas fait de différence entre votre fonction politique et le citoyen lambda. Félicitations à vous d'avoir communiqué cette information. Tuer la polémique avant sa médiatisation, belle stratégie mais avouer une faute, c'est à moitié pardonné. La transparence se fait rare. Bravo», a félicité un autre commentateur.