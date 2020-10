Deuxième vague : Fribourg appelle l’armée à la rescousse, Genève peut-être aussi

Le Conseil d’Etat fribourgeois a demandé mardi le soutien de l’armée, pour l’aide aux soins directs aux patients et à leur transport. Selon le «Tages-Anzeiger», Genève a fait de même.

«Les besoins exposés, pour un engagement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sont d’une trentaine de personnes», a indiqué Didier Page, secrétaire général adjoint de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (photo prétexte).

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a adressé mardi au Département fédéral de la défense (DDPS) une demande d’engagement de l’armée en appui à l’hôpital fribourgeois (HFR), a indiqué Didier Page, secrétaire général adjoint de la sécurité et de la justice, à l’agence Keystone-ATS.

«Les besoins exposés, pour un engagement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sont d’une trentaine de personnes, essentiellement dans le domaine de l’aide aux soins directs aux patients, mais aussi dans ceux de la logistique (travaux de désinfection) et des transports de patients», précise Didier Page dans un courriel. Selon le journal alémanique , le second canton concerné serait Genève.