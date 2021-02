Deux hommes ont été particulièrement étincelants dans cette victoire des Dragons, la première de la saison contre les ZSC Lions: le défenseur américain Ryan Gunderson , auteur du 1-0 (5e) et du 2-2 (20e), ainsi que le Canadien Chris DiDomenico, passeur décisif sur les deux premiers buts fribourgeois et auteur du but gagnant (37e, 3-2) après avoir slalomé dans la défense zurichoise.