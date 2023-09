Fribourg: Carnage à la hache, cette affaire, c’est le bordel

Un homme a reçu d’innombrables coups de hache (photo prétexte). Freepik

Rien ou presque ne concorde dans les déclarations des prévenus, mais ils sont les seuls à savoir ce qui s’est exactement passé. Et c’est bien ça qui pourrait leur permettre de s’en tirer à bon compte, le doute devant profiter aux accusés. Malgré tout, la procureure Sonja Hurni a estimé, mardi dans le cadre du procès qui s’est tenu sur deux jours à Granges-Paccot, que les trois hommes – un Brésilien et deux Portugais – méritent des peines de prison ferme, ainsi que l’expulsion du territoire suisse. Pour elle, les indices sont suffisamment probants pour comprendre, dans les grandes lignes, le déroulé de cette fameuse nuit du 3 au 4 août 2021, qui a commencé par un deal raté à Dompierre (FR) et s’est terminée dans un bain de sang à Estavayer-le-Lac (lire encadré).

Ainsi, le Ministère public considère que c’est le quinquagénaire portugais qui est le premier à avoir pris la hache en main et aurait attaqué le trentenaire brésilien qui habitait avec lui. Cette agression et, surtout, la mise à disposition de drogue pour ses amis devraient, selon Sonja Hurni, lui valoir une peine de 28 mois de prison, dont 8 ferme. Son avocate, Me Brand, a toutefois plaidé: «C’est l’autre qui a attaqué en premier et mon client n’a fait que se défendre. Cette affaire, c’est vraiment le bordel. On ne saura jamais ce qui s’est passé.» Elle a dès lors demandé que les charges pour lésions simples soient abandonnées et qu’aucune peine ne soit prononcée pour le trafic, son client ayant déjà payé un lourd tribut. Touché dans sa chaire et dans sa tête, il demeurera handicapé à vie.

«Il n’a fait de mal à personne»

Pour ce qui est du trentenaire portugais, la procureure estime que c’est lui qui est à l’origine du trafic de stupéfiants, c’est lui qui aurait mis le feu aux poudres entre les deux autres et c’est encore lui qui aurait donné un coup de couteau dans une cuisse du Brésilien. Mais il serait parti avant que la véritable bagarre commence. C’est donc surtout pour la cocaïne que la procureure a requis une peine de 30 mois de prison, dont 9 ferme. Son avocate, Me Braidi, a souligné que rien ne prouve que son client ait donné un coup de couteau. «Il a même joué les modérateurs. Il n’a fait de mal à personne», dit-elle. L’achat de cocaïne étant admise, ainsi que l’intention d’en vendre, un acquittement complet n’est pas possible. En revanche l’avocate a demandé aux juges de renoncer à l’expulsion, le trentenaire étant en couple, père de trois enfants et travaillant à plein temps.

Pour finir, le Brésilien se serait d’abord défendu. Mais dans l’altercation, il se serait emparé de la hache et aurait donné «d’innombrables coups» avec. Y compris une fois que l’autre homme était à terre et sans défense. Cet acharnement n’est rien d’autre qu’une tentative d’assassinat, selon le Ministère public, qui a requis une peine de 6 ans et 9 mois de prison, suspendue au profit d’une mesure thérapeutique en institution fermée. Me Aebischer, avocat défenseur, y voit toutefois de la légitime défense, à ceci près que la réponse était disproportionnée, car son client se trouvait en état de choc. «Il se prend d’abord un coup de couteau et, quand il se retourne, un autre agresseur déboule une hache à la main. En plus, il avait fumé du crack et ne dormait pas depuis plusieurs jours.» Une peine de 2 ans, sans expulsion, serait suffisante selon l’avocat. Le verdict sera rendu mardi prochain.