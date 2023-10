Fribourg: Carnage à la hache, les trois accusés sont coupables

Un trentenaire brésilien vient d’être déclaré coupable de tentative de meurtre par le Tribunal de la Broye. On lui reproche d’avoir donné à un quinquagénaire portugais tellement de coups de hache qu’ils n’ont pu être comptés précisément. Il a l’a frappé à la tête, à l’abdomen et en divers autres endroits, y compris après que sa victime soit tombée à terre et qu’elle gisait sans défense. Néanmoins, il n’a pas pu être établi que c’est lui qui s’est emparé de cette arme le premier, la tentative d’assassinat n’a donc pu être retenue.

Il n’a ainsi écopé «que» de six ans de prison ferme ainsi que d’une amende de 1000 francs et d’une expulsion du territoire d’une durée de douze ans. Sa peine privative de liberté sera toutefois suspendue au profit d’un traitement psy dans une institution fermée. Enfin, il a été condamné à verser 20’000 francs pour tort moral à sa victime. Cette dernière s’en tire relativement mieux. Le Portugais a été acquitté des accusations de tentatives d’assassinat et de lésions corporelles simples, puisqu’on ne peut pas écarté qu’il n’ait fait que se défendre. Mais comme il a vendu – ou du moins mis à la disposition de tiers – de la cocaïne et conduit malgré un retrait de permis, il a écopé de 24 mois de prison avec sursis, d’une amende de 800 francs, et d’une expulsion de 5 ans.