Produits bio : Fribourg contribue à un gros projet de produits bio

Le Canton de Fribourg a accepté à l’unanimité un crédit de 7,5 millions de francs pour subventionner un projet de produits bio décrit comme unique en Suisse.

Le projet Bio Gemüse Seeland veut générer de la plus-value pour le secteur maraîcher bio dans la région du Seeland, à cheval entre les cantons de Fribourg et Berne.

«Il s’agit d’un bon projet pour l’agriculture et le tourisme», s’est réjoui le conseiller d’État Didier Castella, en charge de l’agriculture, comparant «le Seeland au jardin de la Suisse». La démarche s’inscrit dans la stratégie cantonale de développer le secteur agro-alimentaire, qui représente un cinquième des emplois.

Le oui au crédit permettra au projet d’entrer dès 2021 dans sa phase de réalisation sur six ans. La Confédération le soutiendra à hauteur de 9,4 millions de francs. Le solde, 62,4 millions, en comptant les 7,5 millions du canton, dont 3 millions issus du plan de relance, reviendra aux porteurs du projet qui prévoient de s’autofinancer à terme.

Développement durable

Le projet Bio Gemüse Seeland veut générer de la plus-value pour le secteur maraîcher bio dans la région du Seeland, à cheval entre les cantons de Fribourg et Berne, autour de Chiètres (FR). Avec ses trois mots-clés, légumes, bio et Seeland, il veut aussi développer la durabilité, le tourisme et les compétences professionnelles.