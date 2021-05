Basketball - Fribourg et Bâle s’affronteront en finale

Le choc entre le 2e (Fribourg) et le 3e (Massagno) de la saison régulière a encore tenu toutes ses promesses, deux jours après la première victoire fribourgeoise acquise de haute lutte (67-57). Les Tessinois menaient pourtant de 6 points (93-87) à 1’50 du buzzer final, mais ils se sont écroulés au plus mauvais moment. Et, à l’arrivée, Arnaud Cotture a offert la victoire aux Fribourgeois à 5 secondes de la fin.

Tombeur de Boncourt au tour précédent (2-0), FR Olympic poursuit donc sa route dans ces play-off et aura l’occasion, après 2018 et 2019, de s'offrir son troisième titre consécutif (la saison dernière n’était pas arrivée à son terme).

De son côté, Massagno nourrira forcément quelques regrets au vu de ce qu’il a montré lors de cet exercice - notamment 8 victoires sur les 8 premières journées ainsi que deux victoires face à Fribourg et une contre les Lions de Genève - mais le club tessinois poursuit en même temps sa progression, linéaire depuis plusieurs années: 10e de la phase préliminaire et absent des play-off en 2017, 5e et quart-de-finaliste en 2018, 4e et quart-de-finaliste en 2019 puis 4e l’an dernier, avant l’arrêt prématuré du championnat.