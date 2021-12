Covid-19 – Fribourg délie les cordons de la bourse pour ses jeunes

Le Père Noël serait-il arrivé avant l’heure? Mercredi, le Canton de Fribourg a annoncé vouloir investir 1,7 million de francs, pour financer dix mesures urgentes destinées à soulager la tranche des 12-25 ans, à raison de 853’000 francs par an (2022 et 2023). Ce coup de pouce part du constat que les ados et les jeunes adultes paient un lourd tribut à la pandémie. Pour les autorités cantonales, cela se matérialise sous différentes formes: déprime, malaise social, désengagement, anxiété, violence, comportements à risque, repli sur soi et, parfois, décrochage scolaire. «Ça va d’une augmentation des addictions aux jeux vidéo à la recrudescence des rixes entre bandes rivales», souligne la conseillère d’État Anne-Claude Demierre, directrice de la Santé et des Affaires sociales.

Soutenir les projets portés par les jeunes

Rien de révolutionnaire toutefois dans les mesures retenues. Seules nouveautés: les cinq girons de jeunesse du canton (Veveyse, Gruyère, Glâne, Sarine et Broye) recevront 10’000 francs chacun en 2022 et en 2023; des ateliers seront mis sur pied pour «définir la nouvelle normalité et créer un dialogue entre les jeunes et les autorités», sans budget spécifique; et 60’000 francs (30’000 francs par an) seront destinés à soutenir des projets proposés et portés par des jeunes, comme la réalisation d’un film ou l’organisation d’un marché villageois ou d’un concert. Les sept autres mesures consistent à soutenir ou renforcer des structures existantes, spécialement sollicitées depuis la fin du semi-confinement.