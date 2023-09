Fribourg: Sur 16 sites examinés, 14 sont pollués par des PFAS

Les PFAS, c’est quoi?

Antiadhérentes et résistantes à la chaleur, les substances per- et polyfluoroalkylées, surnommées PFAS, étaient très utilisées dans les années 1970 dans de nombreux produits de consommation, par exemple les cosmétiques, peintures, vêtements ou mousses d’extincteurs. Certaines sont aujourd’hui interdites, et les normes acceptables sont actuellement réévaluées par l’Office fédéral des affaires vétérinaires. En Valais, plusieurs sites doivent être assainis, notamment à Viège (sur l’ancienne place d’exercice des pompiers), à Grône (au centre d’instruction de la protection civile) et à Evionnaz et Monthey, en lien avec des sites industriels. L’ancienne raffinerie de Collombey est aussi dans la ligne de mire.