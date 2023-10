Fribourg: Deux ados interpellés pour une centaine de tags

Leur carrière de serial graffeurs à peine commencée, la justice les a déjà rattrapés. Deux ados de 13 et 14 ont été interpellés par la police fribourgeoise, soupçonnés d’être les auteurs de plus de 60 tags et graffitis, apparus sur les murs de Romont et Ursy, depuis septembre dernier. Du matériel servant à la réalisation de graffitis ayant été retrouvé à leurs domiciles, situés dans la région, ils sont rapidement passés à table. Et, dans leur élan de sincérité, ils ont également avoué une trentaine de tags en ville de Fribourg.