Basketball - Fribourg dompte encore les Lions

Nouvelle victoire de Fribourg Olympic, samedi face aux Lions de Genève

On y a crû l’espace d’une seconde. Lorsque les Lions, regroupés en cercle comme un seul homme dans les couloirs de Saint-Léonard, sont entrés sur le parquet, c’est Daishon Knight qui a fermé la marche. Mais depuis la tribune de presse, on a vite aperçu le bas de survêtement du nouveau meneur de jeu américain du club du Pommier, débarqué jeudi à Cointrin et préservé du choc face à Fribourg. «On ne ne peut pas intégrer une équipe en 36 heures», a justifié son président Imad Fattal.

Comme Genève, Olympic a aligné trois étrangers puisque Quincy Diggs, qui s’est entendu avec les dirigeants fribourgeois, selon la version officielle, est parti en milieu de semaine et ne laissera pas un souvenir impérissable en Suisse. Mais sur l’aile, l’entraîneur Petar Aleksic peut compter sur ses joueurs suisses. En particulier Paul Gravet. Adroit à longue distance et malin au poste bas, l’international a brillé en première mi-temps avec 8 points, tout comme ses copains Arnaud Cotture (7) et Boris Mbala (7).

Des apports genevois venus du banc

Il fallait bien au moins cela pour compenser l’absence dans la raquette de leur pivot Milos Jankovic, dont la rencontre a été passablement perturbée par des soucis de fautes. Les Lions, qui ont vu Scott Suggs rallier sa chaise après deux fautes offensives en six minutes, ont aussi mangé leur pain noir à ce niveau-là. Mais grâce à un apport précieux et inattendu venu du banc (14 points à la mi-temps), à l’image de Kevin Monteiro, les visiteurs sont rentrés aux vestiaires avec un très courte avance (35-36).

L’entraîneur d’Olympic Petar Aleksic est reparti en deuxième mi-temps avec une équipe basée sur la vitesse – «small ball» - et cela a mis en lumière les difficultés des Lions sur la transition défensive. Mais Dragan Zekovic, par deux fois derrière l’arc, a gardé Genève en vie alors que le K-O. n’était pas loin. Et après deux tirs primés de Marco Portannese et un autre de Thomas Jurkovitz au nez et à la barbe de son frère Natan, ce sont même les Lions qui ont abordé le 3e quart-temps en tête (53-57).

Mitchell fait la différence sur la fin