Début de match un peu fou du côté de la BCF Arena puisque les filets avaient déjà tremblé à deux reprises après moins de trois minutes. Après 2’14’’, Julien Sprunger a inscrit son premier but de la saison. Le capitaine des Dragons a eu besoin d’un coup de pouce (et de patin) de Kevin Fey pour que le puck termine sa course au bon endroit. Moins de 40 secondes plus tard, Beat Forster pouvait égaliser face à un Reto Berra pas très inspiré.