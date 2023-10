Fribourg: Elle taillade les freins de la voiture de son ex

La femme avait saboté les freins de la voiture de son ex. (image d’illustration)

Une procédure de divorce difficile est probablement à l’origine du sabotage commis par une femme en 2020, dans le canton de Fribourg. Elle s’en est prise à la voiture de son ex, qui était stationnée dans un garage souterrain, et a sectionné volontairement le tuyau de frein en trois endroits. Condamnée en première instance pour dommage à la propriété et pour tentative de lésions corporelles simples, elle a été acquittée de cette deuxième accusation en appel.