Yannick Herren (à droite) a inscrit le deuxième but des Fribourgeois.

La dinde a été bien digérée à voir les hockeyeurs fribourgeois et biennois croquer dans la partie avec un bel appétit. Sur la glace de la Tissot Arena, ce sont les Bernois qui ont pris le jeu à leur compte. Pendant dix minutes, il y a eu très peu d’arrêts de jeu et du rythme. Malgré une domination constante , les hommes de Lars Leuenberger ont été incapable s de prendre l’avantage. Comme souvent, presque comme toujours pourrait-on dire, Reto Berra a sorti tout l’attirail de la muraille. Après avoir courbé l’échine, le Dragon a pu bomber le torse sur sa deuxième grosse occasion. Killian Mottet, en supériorité numérique , déchirait la garde de Van Pottelberghe, pas tout blanc sur le coup, malgré la violence du coup.

Trois minutes plus tôt, il avait pourtant réalisé l’arrêt du match en volant un but à un Nathan Marchon peut-être coupable d’un léger manque de tranchant au moment de soulever le puck du revers. Reste que la photo de ce « big save » est belle. C’est dans la période intermédiaire que Fribourg a élaboré avec une précision chirurgicale un cinquième succès de rang. Depuis leur défaite a u tirs au but à Genève (le 8 décembre), les Dragons surfent sur une vague très intéressante. Les voilà co-leader - avec Zoug qui a joué deux match e s de moins - de ce championnat pas comme les autres. Ce tiers médian illustre bien la force actuelle de l’équipe de Christian Dubé.