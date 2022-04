Basketball: Fribourg et les Lions de Genève font le break

Voilà une défaite qui risque de faire très mal dans les têtes lucernoises. Alors que l’ailier américain des Lions de Genève Scott Suggs venait d’égaliser à 57 partout, et qu’il restait 4 secondes avant le buzzer final, le meneur de jeu de Swiss Central Antoiwne Anderson est parti dans le dos de toute la défense genevoise et a marqué son tir en course. Mais son panier a été aussitôt refusé car un temps mort avait été demandé par l’adjoint lucernois Norbert Valis quelques instants plus tôt…