Trois tirs sur les montants en première période (deux pour Rapperswil) mais aucun but marqué face aux gardiens numéros « deux » : Noël Bader dans le camp saint-gallois, Connor Hughes chez les Dragons, titularisé à la place de Reto Berra, au repos avant le derby romand de dimanche contre GE Servette.

De retour au jeu après une blessure (commotion) qui l’a tenu éloigné des patinoires depuis le 10 octobre, Philippe Furrer a été à l’origine de l’ouverture de la marque des Dragons. Son tir de la ligne bleue a été dévié victorieusement par les Suédois Viktor Stalberg (21e, 1-0). Cent vingt - quatre secondes plus tard, Nathan Marchon redirigeait un tir de Yannick Herren au fond des filets (23e, 2-0).

15e but pour Mottet

Le jour de son 30e anniversaire, le top scorer Killian Mottet a inscrit son 15e but de la saison d’une reprise directe (36e, 3-0), permettant du même coup à FR Gottéron de filer vers une victoire facile face aux Saint-Gallois.

Dimanche, les hommes de Christian Dubé affronteront GE Servette à domicile. Ils enchaîneront ensuite avec une série chargée face aux ZSC Lions et les Aigles, des formations contre lesquelles ils n’ont encore jamais gagné cette saison et qu’ils défieront encore à deux reprises chacun entre le 19 et le 26 janvier.