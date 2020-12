Les Tigres tentent tout pour stopper Sprunger et Bykov.

Après une petite frayeur initiale, Fribourg Gottéron a facilement déroulé. Les Dragons, qui ont tenu bon lors d’un power-play emmentalois, ont ouvert la marque par Ryan Gunderson (7e, 0-1). Le défenseur a réalisé un joli solo pour inscrire le premier but de la soirée. Totalement dépassé, Langnau a forcé son entraîneur, Rikard Franzen, à prendre un temps-mort dès la 10e minute. L’effet a été immédiat puisque Marcus Nilsson touchait le poteau juste après.

Mais Fribourg s’est mis à l’abri dès la 18e minute déjà. Andrei Bykov a exploité un assist de Viktor Stalberg pour inscrire le 0-2 en supériorité numérique. Et puis? Plus grand-chose. Les hommes de Christian Dubé ont pu compter sur un excellent Connor Hughes pour ne pas vivre une soirée compliquée. Le suppléant de Reto Berra devant le filet fribourgeois a tenu bon lorsque Langnau mettait la pression.

Dès l’entame de la troisième période, une illumination de Sandro Schmid a mis Yannick Herren en position idéale pour inscrire le 0-3 (43e). Seul face à la cage vide, l’ailier n’a pas tremblé. Mais c’est le 0-4 qui a vraiment donné un intérêt à cette soirée glaciale dans l’Ilfis. Julien Sprunger, passeur décisif sur le but de Daniel Brodin, a égalé le total de points de Slava Bykov avec 651 unités. Quelques minutes plus tard, le capitaine fribourgeois marquait lui-même le 0-5 et prenait seul la tête du classement de sa formation.