Le match entre Fribourg Gottéron et Genève Servette HC sera à suivre en live sur notre site mardi dès 20h, tout comme celui entre Lausanne HC et Zurich.

Fribourg (3e) et Genève (6e) ont un point commun: leur coach vivra ses premiers play-off à ce poste. Tant Christian Dubé que Pat Emond ont été privés de dessert, la saison dernière, malgré une qualification acquise en bonne et due forme. Une perspective qui ne semble pas faire se départir le tech­nicien genevois de son calme habituel: «Ce ne sont pas des matches comme les autres, il y a de l’adrénaline et de l’excitation qui sont plus élevées que d’habitude, mais j’aime bien ces situations.» S’il ne connaît pas cette excitation chez «les grands», le Québécois a remporté deux titres nationaux avec la relève du GSHC.