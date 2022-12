Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron battu à Davos après les tirs aux buts

Killian Mottet a enlevé un peu de poids des épaules fribourgeoises en ouvrant la marque d’un tir à mi-distance une seconde après la fin d’une pénalité grisonne. Son huitième but de l’exercice a permis à Fribourg-Gottéron de prendre les devants, 24 heures après avoir bouclé le derby des Zähringen en queue de poisson (le CP Berne a marqué le but gagnant à dix secondes de la fin du temps réglementaire).

L’ouverture du score de Mottet, dans une situation de power-play qui n’en était plus vraiment une, a été suivie par un véritable but en supériorité numérique du Suédois des Dragons Jacob de la Rose (31, 0-2). Les joueurs de Christian Dubé ont manqué une occasion en or de «tuer» le match alors qu’ils menaient de deux longueurs. Idéalement décalé par le capitaine Julien Sprunger, le Finlandais Janne Kuokkanen a manqué son duel face au gardien du HCD Sandro Aeschlimann (36e).