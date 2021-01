En outre, Christian Dubé a prolongé les contrats de deux de ses anciens juniors. Ainsi , Gaétan Jobin (19 ans) et Nathan Marchon (23 ans) ont prolongé pour deux saisons supplémentaires. Le premier nommé a débuté la saison avec Ajoie en Swiss League et devrait rejoindre la BCF Arena ces prochains temps. Marchon avait effectué ses débuts avec la première équipe en 2016 et jouera ainsi deux ans de plus avec son club formateur.