Fribourg-Gottéron éliminé en Ligue des champions

Après un premier tiers-temps sans goal, les visiteurs ont marqué les premiers à la 24e minute par Puistola. Fribourg a égalisé seulement quatre minutes plus tard grâce à un tir sous la transversale de Nathan Marchon. Les Dragons auront par la suite plusieurs occasions de prendre l’avantage mais le score ne bougera plus jusqu’à la prolongation et ce but d’Immonen. Cruel pour Fribourg qui aurait pu s’imposer malgré un match dans l’ensemble assez équilibré. À noter encore que ce duel s’est déroulé devant seulement 4’300 spectateurs, moins de la moitié d’un match de National League à la BCF Arena. Cette compétition peine à déchainer les passions.