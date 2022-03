Hockey – Fribourg-Gottéron entame les play-off du bon patin

FR Gottéron a remporté (2-0) vendredi soir le premier acte du quart de finale de play-off 100% romand qui l’oppose à Lausanne. Les joueurs de Christian Dubé, dans une BCF Arena bondée, ont rendu une copie nette et sérieuse. Tombée en supériorité numérique à 23 secondes de la fin du premier tiers, l’ouverture du score signée Killian Mottet a fait beaucoup de bien aux Fribourgeois, un brin dépassés en début de partie. C’est Andreï Bykov, en contre et alors que le LHC évoluait avec un homme en plus sur la glace, qui a doublé la mise peu après la mi-match, permettant ainsi aux siens d’actionner - avec succès - le mode gestion.