Fribourg Gottéron obtient un bon nul en Finlande

Le premier tiers a globalement été dominé par les locaux qui ont pris l'avantage après 11 minutes grâce à un goal de Juhamatti Aaltonen. Les Fribourgeois vont rejoindre leur adversaire du soir dans le deuxième tiers temps (23ème minute) grâce à une réussite devant la cage de l'Américain Ryan Gunderson, assisté par Janne Kuokkanen et Julien Sprunger. Le goal a été revu et validé par les arbitres à la vidéo. Le score ne bougera plus par la suite, les deux équipes se contentant de ce nul lors du troisième tiers temps. Tout reste ouvert donc dans ce duel des huitièmes de finale de la compétition. Le match retour aura lieu mardi prochain à la BCF Arena.