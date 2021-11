Hockey sur glace – Fribourg Gottéron récupère la première place

Convoqués à une date peu ordinaire pour un hockeyeur, Fribourgeois et Zurichois n’ont pas semblé perturbés par le caractère inhabituel de devoir bosser un lundi soir. Lundi, justement, deux parties seulement étaient programmées sur tout le territoire helvétique avec une confrontation de la peur entre Belp et Grindelwald, deux formations plutôt mal loties dans le groupe 4 de 3e ligue bernoise.

Repoussée d’un jour en raison de la tournée du C irque Knie, qui a fait escale le temps d’un week-end dans le quartier de St-Léonard, cette affiche de National League a surtout permis de juger l’état forme de deux des plus solides gardiens de la ligue. Après trois jours d’amusements circassiens, il était donc temps de revêtir le bleu de travail, avec la perspective pour Fribourg de récupérer la place de leader de National League en cas de succès.

Cueillis à froid, les Dragons ont connu la pire des entames possibles. Après 49 secondes, le capitaine du «Z» Patrick Geering logeait déjà la rondelle au bon endroit dans une défense locale (Jecker et Diaz en l’occurrence) peu réactive. Les Zurichois venaient de faire déjà mieux que lors de la première rencontre entre les deux équipes le 25 septembre dernier (succès 1-0 de Fribourg grâce à un but de Desharnais à la 43e). Une minute et demie, c’est le temps qu’il a fallu à Gottéron pour mettre une première fois le nez dans le camp adverse. Le temps aussi pour Reto Berra de se faire chahuter une bonne demi-douzaine de fois.

Dernier tiers pour Gottéron

C’est ensuite son frère cadet, Phil le défenseur, qui a bien involontairement permis à Gottéron d’égaliser une deuxième fois en début de tiers intermédiaire en déviant du bas du ventre dans sa cage une frappe de Ryan Gunderson. Difficile de trouver plus heureuse comme première réussite de l’exercice pour l’arrière américain. À peine deux minutes plus tard, un tir canon d’Aurélien Marti a redonné l’avantage aux visiteurs pour la troisième fois de la soirée (25e).

À ce rythme-là, on s’est dit que Fribourg aurait forcément d’autres occasions de réussir ce qu’il n’était parvenu à faire en première moitié de partie, c’est-à-dire marquer deux fois sans rien encaisser entre - temps. Le souci pour lui, c’est que ses leaders offensifs sont passés relativement sous silence et que la bonne gestion défensive du jeu zurichois a considérablement abaissé le niveau émotionnel de ce match.

Jusqu’à ce que les hommes de Christian Dubé ne réactivent le bouton «marche» dans la période finale, largement à leur avantage, et qu’arrive cet instant qu’on n’attendait plus vraiment de la 57e minute. Une rondelle mal négociée par les visiteurs en zone offensive, une glissade de Yannick Weber dans son repli défensif et Daniel Brodin s’en allait tromper Waeber, poussant pour le coup les deux formations à la prolongation, puis en séance de tirs aux buts, avec des goals de Mottet, Rossi et Desharnais pour Fribourg. C’est deux points à l’arrivée et un retour au sommet de la hiérarchie pour Gottéron.