Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron s’offre le leader genevois

Josh Jooris et les Genevois n’ont pas réussi à passer l’épaule contre Fribourg (ici Ryan Gunderson).

La spirale négative de cinq revers a laissé place à une série positive de trois succès pour FR Gottéron. Les Dragons ont enlevé le derby contre GE Servette au terme d’une rencontre accrochée et indécise (2-1). Une fois de plus, les Fribourgeois ont fait parler leur solidité défensive. Pour les Aigles, c’est une deuxième défaite après celle concédée contre Langnau jeudi.

Le mot d’ordre était clair du côté des hommes de Dubé: entamer la partie pied au plancher. Le plan a fonctionné. Ils ont cueilli à froid les Genevois dès la 2e minute et une ouverture du score du défenseur Sutter après un bon travail préparatoire de Mottet. Les Aigles ont mis quelques minutes à entrer dans leur partie et c’est bien Fribourg qui a obtenu les plus grosses chances de doubler la mise.