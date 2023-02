Hockey sur glace: Fribourg-Gottéron terrasse le leader genevois aux Vernets

Genève-Servette est resté coincé dans les starting-blocks, dimanche aux Vernets, dans le derby romand contre Fribourg-Gottéron. Les Dragons fribourgeois menaient déjà 0-2 après à peine six minutes de jeu. Sandro Schmid a ouvert le score (4e), puis Julien Sprunger (14e réussite de l’exercice) a doublé la mise (7e, 0-2). L’équipe de Christian Dubé, déjà convaincante vendredi malgré la défaite aux tirs au but contre Zurich (1-2) et avec Reto Berra devant les filets pour un troisième match de suite depuis son retour de blessure, a prouvé qu’elle patine dans la bonne direction en cette fin de saison régulière.