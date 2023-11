Fribourg: horrifié de voir un chat mort sur un tas de fumier

Ce qui peut paraître banal pour certains, ne l’est pas forcément pour d’autres. En se promenant dans le canton de Fribourg, un lecteur de «20 minutes» est tombé la semaine dernière sur une scène qui l’a bien secoué. «Dans un petit village, je suis passé devant une ferme et j’ai été horrifié de voir un chat mort gisant sur un tas de fumier. Pour moi, c’est de la maltraitance animale», déplore-t-il. Et, en effet, un cadavre de chat ne peut pas rester indéfiniment sur une exploitation ou au bord d’une route. Il doit être amené dans un centre de déchets carnés, en l’occurrence Sanima pour les Fribourgeois, qui va l’incinérer gratuitement.

Contacté, l’exploitant explique: «J’ai trouvé ce chat écrasé un soir, en rentrant mes vaches. Le centre étant déjà fermé, je l’ai déposé en attendant sur mon tas de fumier. Et, le lendemain, je devais monter à Fribourg. Ce n’est donc que le surlendemain que je l’ai fait incinérer. Je n’ai rien à me reprocher, sauf de ne pas l’avoir caché un peu plus, afin que le corps ne soit pas à la vue de tous.» Le Service des affaires vétérinaires confirme que tout a été fait dans les règles. Toutefois, s’agissant d’un animal domestique, il était également possible de s’adresser à la commune pour qu’elle se charge de l’élimination. Or, dans ce cas précis, il y avait un hic. «Je suis le syndic. Je n’allais quand même pas m’appeler moi-même», ironise l’exploitant.