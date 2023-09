Fribourg: le dealer a beau se faire pincer, il récidive

À force de le coffrer, les policiers de Fribourg le reconnaissent dans la rue. Et ce dealer a souvent quelque chose à se reprocher. Sa simple présence n’est plus autorisée au centre-ville, une interdiction de périmètre ayant déjà été prononcée, tant il a accumulé les arrestations par le passé. Ce qui ne l’a pas empêché de revenir, par exemple le 18 mai dernier. Vers 15h, des agents l’ont reconnu et ont tenté de le contrôler. Le dealer, un Tunisien de 23 ans, a tenté de se cacher dans un immeuble à proximité. Les policiers l’ont poursuivi et attrapé avec un pain de haschich de presque 100 grammes. Le jeune homme a déclaré qu’il l’avait acheté pour sa consommation personnelle. Une analyse de l’emballage a, par la suite, démontré qu’il mentait. Il était en réalité le vendeur, son ADN ayant été retrouvé sur les couches inférieures et non l’inverse.