Fribourg: Il a disloqué la tête des poussins et à la poubelle

Un jour, une quinquagénaire espagnole a rapporté de France des poules de soie et des œufs à couver dans son petit village fribourgeois. Ces poules, originaires de Chine, sont mondialement réputées pour leur plumage soyeux et volumineux. Mais aussi mignonnes soient-elles, elles étaient aussi et surtout malades quand elles ont été importées en Suisse, sans les autorisations nécessaires. «Le 26 septembre 2022, un écouvillon de trachée a été prélevé pour dépistage de la laryngotrachéite infectieuse et s’est révélé positif», indique le Ministère public.

Les autorités cantonales ont alors ordonné l’élimination des volailles, par mandat officiel adressé à un cabinet vétérinaire. Si les onze poules de la quinquagénaire ont bien été abattues, les corps ont néanmoins mystérieusement disparu. Interrogée sur ce point quelques mois plus tard, elle a refusé de dire à qui elle les avait donnés. De plus, la propriétaire espagnole avait discrètement gardé les œufs et ceux-ci avaient fini par éclore. En l’apprenant, le Canton a décidé de séquestrer les oisillons. C’est là que le mari est entré en scène. Le jour même, il a attrapé les poussins, âgés de presque 1 mois, et les a mis à mort en leur tordant le cou, avant de jeter les corps dans un sac à ordures et le tout à la benne.