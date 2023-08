Fribourg: Il reçoit les inspecteurs du travail sa hache à la main

À la suite de ces faits, deux inspecteurs de la Surveillance du marché du travail se sont également rendus dans le garage le 13 avril. Une visite impromptue que le patron, âgé de 33 ans, a très mal prise: «Face aux inspecteurs, il a saisi une hache et s’est mis à hurler, précise le Ministère public. Il exigeait leur départ. Il tenait sa hache d’une façon menaçante, soit avec la crosse de la hache dans la paume de sa main et la lame à la hauteur de sa tête. La lame de la hache était orientée vers les inspecteurs.»

Le local dans lequel se trouvaient les deux inspecteurs étant exigus, et le Kosovar armé de la hache s’étant approché à moins d’un mètre d’eux, les deux fonctionnaires ont été effrayés et se sont enfuis. Une plainte a été déposée par le Service public de l’emploi. Reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, le patron du garage a été condamné à 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1000 francs.