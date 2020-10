Coronavirus : Fribourg interdit les rassemblements de plus de 10 personnes

Les mesures décidées par les autorités fribourgeoises entrent en vigueur ce vendredi à 23h00 et tout comme dans le Valais, elles seront valables jusqu’au 30 novembre.

Le canton de Fribourg serre à son tour la vis pour faire face à la forte augmentation des cas de coronavirus. Les domaines des rassemblements et manifestations, des établissements publics et du sport sont notamment concernés.

Les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public et privé seront interdits, indique vendredi le Conseil d’Etat dans un communiqué. Cette interdiction ne s’applique pas aux événements tels que les manifestations politiques, culturelles et de la société civile.